Tre panchine nelle ultime quattro gare, Federico Chiesa sta vivendo un momento di flessione dopo la prima parte della grande stagione con i professionisti. Nelle ultime gare Paulo Sousa gli ha preferito quasi sempre Tello e il figlio d’arte è partito titolare soltanto contro l’Empoli, uscendo a cinque minuti dal termine sul punteggio di 1-10 Contro l’Inter addirittura, Chiesa è rimasto in panchina per tutta la partita e la buona forma dello spagnolo non gioca a suo favore in vista del finale di stagione. La stagione del numero venticinque viola è stata emozionante e in breve tempo è diventato un beniamino dei tifosi della Fiorentina, ma adesso Paulo Sousa sembra poterne fare a meno e l’ultima partita dà ragione al tecnico portoghese.