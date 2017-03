Federico Chiesa è l'enfant prodige di casa Fiorentina. L'esterno prefigura una sua lunga permanenza in viola e dichiara a La Nazione: "Mi piacerebbe essere per Firenze quello che è stato Totti per la Roma - racconta il giocatore - Ma non ha senso parlare di un futuro lontano".



Chiesa sarà eternamente riconoscente all'allenatore Paulo Sousa: "Gli sarò sempre grato per il coraggio con cui si è esposto nei miei confronti. Le sue parole mi hanno aiutato fin da subito a credere nelle mie possibilità".