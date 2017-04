Federico Pastorello, agente come il fratello Andrea di Giuseppe Rossi, ha parlato a Radio 24 del giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito al Celta Vigo infortunatosi al ginocchio domenica e non solo: 'Ha avuto un momento di scoraggiamento al momento e la sera stessa, ma l’indomani mattina eravamo già lì ad organizzare dove andare a fare l’operazione, la rieducazione. Si è già messo di impegno per recuperare da questa ennesima caduta e lo farà con grande determinazione, ne sono convinto'.