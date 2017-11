Una festa piena di tifosi, circa 500, quella che si è svolta ieri a Priverno, nel basso Lazio, alla presenza di Felipe Anderson e Luiz Felipe, accompagnati da Manzini. Si festeggia la Supercoppa, con cena benefica i cui fondi in parte sono stati devoluti all'UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Ai microfoni dell'evento Felipe Anderson ha pronunciato qualche parola: “Mi piacciono questi eventi, stiamo vicini a voi. Noi viviamo per giocare e quando non possiamo ci dispiace molto, ma la vita ha degli alti e bassi. Grazie a voi per l’affetto, domani sarò più carico in allenamento”. Felipe Anderson non ha ancora disputato neppure 1 minuto in campionato, fermato da un infortunio, potrebbe ritrovare in campo proprio nel derby contro la Roma.