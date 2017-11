. Le foto in bianco e nero sul profilo ufficiale di Instagram stanno finalmente per sparire. Presto saranno solo un lontano ricordo e verranno rimpiazzate da nuove istantanee, naturalmente a colori. L'uscita dal tunnel è davvero realtà. Dopo un calvario di oltre tre mesi, Felipe Anderson è tornato a vedere la luce., il tanto atteso gol. Un facile tap-in ravvicinato, non una rete meravigliosa, ma significativa. Felipe ha bisogno di ritrovare il feeling coi compagni e soprattutto col gol.- Lo stop per infortunio è durato tanto. A fine luglio, dopo che Felipe aveva fatto in tempo a giocare (e anche bene) le prime amichevoli stagionali dei biancocelesti, il verdetto:. Un infortunio che inizialmente pareva cosa di poco conto, tanto che Felipe pensava di rientrare già in Supercoppa contro la Juve il 13 agosto. Il problema, invece, si è rivelato molto più grave. In pratica lo staff medico della Lazio, aggravata dalla sua cronicità. Lo staff di Inzaghi si è messo con la massima prudenza, altrimenti il rischio ricadute sarebbe stato elevatissimo. Per Felipe il calvario è stato lungo, tanto che ha iniziato a postare foto in bianco e nero spiegando così la propria decisione:Stiamo lavorando con il club per un recupero veloce e perfetto. Non sono triste, ho scelto queste foto per mostrare il contesto del mio duro lavoro".- Non è stato facile, ma adesso Felipe Anderson è tornato. Il brasiliano continua a lavorare col gruppo e si appresta a vivere dalla panchina il derby di Roma di sabato 18 novembre: la sua convocazione è praticamente scontata.. Le foto in bianco e nero su Instagram hanno le ore contate: presto torneranno ad esserci quelle a colori. Simone Inzaghi stravede per Felipe ed è pronto a rigettarlo nella mischia.. Da spalla di Ciro Immobile, al posto di Luis Alberto, da esterno destro al posto di Dusan Basta o Adam Marusic o da esterno sinistro per Senad Lulic:Felipe Anderson, vero e proprio trascinatore delle annate più "buie" della Lazio, non può stare fuori. Anche a costo di cambiare sistema di gioco, perché Felipe non può essere un "panchinaro". E le 36 partite su 38 disputate nello scorso campionato lo testimoniano. A 23 anni, Felipe Anderson ha ancora molto da dare Lazio e non solo: le sirene di mercato dall'estero non sono mai mancate. E presto potranno riprendere a suonare.