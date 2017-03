Il brasiliano della Lazio, Felipe Anderson, ha rilasciato delle dichiarazioni a Premium Sport, parlando del presente: "Sarà una settimana decisiva, ci aspettano tre partite durissime contro Sassuolo, Roma e Napoli. Abbiamo l'occasione di salire in classifica ed andare in finale di coppa, dobbiamo fare attenzione e non sbagliare. Spalletti spera nella Remuntada? vedremo...intanto all'andata abbiamo dimostrato il nostro valore. Faremo una grande gara".



Il numero 10 Felipe Anderson ha invece parlato del suo futuro su Il Tempo: "Ogni estate i riflettori vengono puntati su di me, ma io voglio rimanere alla Lazio. Se qui farò bene potrò puntare a giocare il Mondiale con il Brasile".