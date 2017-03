L'Inter è pronta a (ri)pescare dal Real Madrid. In passato sono arrivati a Milano i vari Zamorano, Panucci, Seedorf, Cambiasso, Samuel, Figo, Solari e Sneijder. Nell'incontro di sabato scorso tra il numero 1 di Suning, Zhang Jindong e il presidente Florentino Perez non si è parlato di mercato. Ma ci sono diverse possibili trattative che potrebbero nascere nella prossima estate. Ad esempio se i campioni d'Europa e del mondo dovessero prendere un altro grande attaccante tra Aguero e Aubameyang, a quel punto metterebbero in vendita Benzema o Morata. Tuttavia la coesistenza di entrambi con Icardi sarebbe complicata sotto il profilo tecnico-tattico. Per questo motivo sarebbe più utile alla causa nerazzurra un giocatore come Isco o James Rodriguez. Sull'altra sponda di Madrid piacciono due gioielli dell'Atletico di Simeone: il portiere Oblak per il dopo Handanovic e l'attaccante francese Griezmann.



MERCATO IN DIFESA - Intanto, sempre secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha messo gli occhi su Felipe. Il gigantesco difensore brasiliano (classe 1989 ex Corinthians) è sotto contratto col Porto fino al 2021 e ha una clausola rescissoria da 50 milioni. Gli osservatori nerazzurri lo hanno seguito spesso, anche in occasione della sfida persa con la Juventus in Champions League. Per quanto riguarda i terzini, vengono sempre monitorati Henrichs (Bayer Leverkusen), Vrsaljko (Atletico Madrid), Darmian (Manchester United) e Ricardo Rodriguez (Wolfsburg).