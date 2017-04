Dopo Palmeiras-Penarol di Coppa Libertadores, il brasiliano Felipe Melo, ex centrocampista di Inter, Juventus e Fiorentina, ai microfoni di SportTV accusa uno degli avversari, Gaston Rodriguez: "Mi ha chiamato scimmia per tutta la partita, penso che le immagini televisive lo dimostreranno. Non so perche' si e' comportato cosi', deve avere qualche problema, magari sua moglie lo ha tradito con uno un po' scuro o qualcosa del genere. Sono cose che purtroppo succedono nel calcio, se fossi stato il Felipe Melo di qualche tempo fa lo avrei colpito, ma grazie a Dio ora so controllarmi". Melo ha aggiunto che Rodriguez si è scusato e che per lui la vicenda è chiusa.