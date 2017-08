Il ritmo del mercato, ormai, lo dettano le stories su Instagram. Neymar insegna. Ora, Felipe Melo ci porta in un'altra dimensione: il litigio via nota audio su WhatsApp. Il centrocampista brasiliano del Palmeiras, visto in Italia con le maglie di Fiorentina, Juventus e Inter, in campo si rende spesso protagonista di entrate al limite, di risse con gli avversari e di trash talking costante con gli avversari. Bene, su WhatsApp, nelle scorse ore, Felipe Melo si è lasciato scappare un audio, nel quale si scaglia contro il tecnico Cuca, che lo aveva invitato a trovarsi un'altra squadra dopo le proteste del centrocampista contro gli arbitri brasiliani: "Questo tizio non lavora. Codardo, bugiardo, continua a parlare con la stampa. Ci sono molti club interessati a me. Con Cuca io non resto qui, non c'è niente da fare. Sembra che stiano parlando col Flamengo: se loro mi vogliono, questo è il momento".



LE SCUSE - Un audio privato, approdato in rete, che ha scatenato l'ira dei suoi ex tifosi. Ed ecco le scuse: "Non ricordo nemmeno a chi abbia mandato questo audio. Chiedo a tutti di non prendere in considerazione quello che ho detto, perché ero sotto l'effetto dell'alcol. Non ricordo neanche quello che ho detto. Ho bevuto un bicchiere di champagne di troppo ed è per questo che è accaduto quel che è accaduto". Il classico pentimento post sbornia: come quando scrivi alla ex e poi te ne penti. Ma il messaggio resta, così come la crepa con tutto il mondo Palmeiras.