Juve-Udinese è un asse di mercato consolidato nel tempo. Lo commenta anche Felipe ai microfoni di SportItalia, che raccomanda per così dire anche il profilo di Seko Fofana: "La Juve ha grossi giocatori anche in panchina, a centrocampo ha Marchisio che è diventato una riserva di lusso. E anche se avesse voluto prendere un mediano in più sarebbe stato complicato, non c'erano tanti giocatori sul mercato. Se devo fare un nome dico Fofana, che è un grandissimo centrocampista. Si vedeva fin da quando è arrivato che aveva qualcosa in più, e alla fine l'ha dimostrato. E' un giocatore che potrebbe fare comodo alla Juve, è un ragazzo serio, che ci ha messo un po' a capire il calcio italiano ma che adesso fa la differenza. Sì, secondo me è un potenziale fuoriclasse. Peccato per il brutto infortunio che ha subito".