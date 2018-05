Marouane Fellaini punge il Manchester United. In un'interivsta concessa a Sport Voetbal Magazine, il centrocampista belga parla della trattativa per il rinnovo con i Red Devils: "L'intero staff sta facendo di tutto perché io resti. Il club non mi ha rinnovato il contratto l'anno scorso, ora sono in una posizione di forza, soprattutto dopo che Mourinho ha detto di volermi tenere. L'anno scorso sono andato dall'allenatore e ho detto che volevo un nuovo contratto, poi abbiamo avuto un secondo incontro, ma non lo chiedo dieci volte. Poi sono diventato importante per la squadra, e i bravi giocatori costano almeno 50 milioni. Il club sa che hanno sbagliato con me".