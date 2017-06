Il Fenerbahce pensa a un duo francese per rinforzare la squadra. Come scrive Fanatik, nel mirino del club turco ci sono Mathieu, in uscita dal Barcellona, e Nasri, di rientro al Manchester City dopo il prestito al Siviglia: per entrambi c'è già il sì del giocatore, bisogna trovare l'intesa con i club.