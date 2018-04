Simone Verdi via in estate. Ci ha provato il Napoli a gennaio, andandoci molto vicino, salvo poi dover fare i conti con il dietrofront del numero 9 del Bologna, che ha preferito restare in provincia per concludere al meglio la stagione. Da luglio, poi, sul tavolo della società rossoblù arriveranno nuove offerte: gli azzurri sono sempre interessati, ma attenti soprattutto all'Inter. C'è anche il Milan che guarda con interesse. Ma per altri motivi.



QUEL 20%... - E' arrivata, infatti, l'ufficialità riguardo la percentuale in caso di cessione che finirà nelle casse del club rossonero (era cosa nota, ma non era ufficiale l'entità). Lo ha confermato l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, nella trasmissione Il Pallone nel sette in onda su E' TV RETE 7: "Mercato? Decidono Bigon e Di Vaio, poi io determino se l'investimento è compatibile con le nostre possibilità, c'è dialogo con l'allenatore, ma la collegialità non esiste. I soldi di un'eventuale cessione di un big, come potrebbe essere Simone Verdi, sarebbero poi impiegati nella campagna di rafforzamento, escluso il 20% che dovremo corrispondere al Milan".