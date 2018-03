Il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Roma, Paolo Ferrara, ha parlato a Centro Suono Sport dello stadio della Roma: "Io faccio una premessa, noi come amministrazione abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare nei tempi previsti. Tutte le pratiche sono state inviate in Regione. Hanno chiesto delle nuove integrazioni a Eurnova ma niente di che. Adesso il progetto tornerà a breve in Campidoglio perché dovrà passare in giunta con una delibera, che poi verrà ratificata in seguito in assemblea capitolina, che darà l’ok alla variante urbanistica e poi si potranno iniziare i lavori. Non credo che passerà più di qualche mese. Ormai ci siamo, avremo uno stadio fatto bene, un lavoro fatto bene dall’amministrazione".



SULLO STADIO DELLA LAZIO - "Siamo per lo stadio della Roma e per lo stadio della Lazio. Noi non chiudiamo le porte a nessuno. In questo momento non ho dati per dire che ci sia un progetto in campo ma posso auspicarlo. Posso auspicare che ci sia un progetto per realizzare lo stadio della Lazio, perché no".