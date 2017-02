Si alza il sipario a Fiorano sulla nuova Ferrari per il Mondiale 2017 di Formula 1. Il nuovo nome della Rossa per la prossima stagione è 'SF 70 H'. Il nome dato alla nuova monoposto che sarà guidata in pista da Vettel e Raikkonen è in onore ai 70 anni della Scuderia del Cavallino. Presente ieri a Fiorano anche il presidente ed amministratore della Ferrari, Sergio Marchionne.