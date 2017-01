Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Radio Crc della partita imminente tra Napoli e Samp: ''Napoli-Sampdoria? Ho comprato la borsa per prendere 3 punti e non per portarli. Sarà una grande partita, ce la giocheremo contro una squadra fortissima e se andremo via con uno 0-0 saremo felici. Vincerà il migliore, e diciamo pure che Sarri è andato a scuola da Giampaolo.



MERCATO DI GENNAIO - Ferrero si è poi soffermato sul mercato di gennaio delle due squadre: ''Il Napoli ha preso Pavoletti ed ha fatto un grande colpo. Gabbiadini? È un grande giocatore, un bravo ragazzo, ma Sarri non lo vede. Se me lo ridanno lo prendo volentieri. Ma non lo scambio con Muriel: quello è Fantacalcio. Bereszyński arriva domani, magari lo vedremo già al San Paolo, ma non lo so; di questo se ne occupa l’allenatore. Fino a quando farà bene, non darò consigli al grande Giampaolo''.