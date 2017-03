Il presidente Massimo Ferrero ha smentito a Centro Suono Sport le voci su una possibile cessione della Sampdoria: "Mi lusinga che tutti la vogliano comprare perché vuol dire che sto facendo bene e che la società non ha debiti, ma la Samp non è in vendita. E' un falso che sia coinvolto anche perché la squadra non è in vendita, ma i giornali devono riempire le pagine ogni giorno. Vogliamo rimettere a psoto lo stadio Ferraris perché lo abbiamo in concessione per 99 anni, lo amplieremo e lo renderemo moderno, sposteremo le poltrone dell'Adriano allo stadio di Genova.



Cassano ha finito? E' una persona fantastica, ha chiesto la rescissione e gliel'abbiamo data, ha chiesto di allenarsi con noi e glielo abbiamo concesso. Ora basta.



Gli obiettivi sono aumentare il fatturato e portare la gente allo stadio, fosse per me l'obiettivo sarebbe la luna ma non funziona così. I presidenti danno una brutta immagine di loro, dobbiamo parlare di calcio. La Roma pensi a battere il Napoli, noi battiamo la Juve.



Roma? Comprarla sarebbe un sogno, ma ora il mio cuore è sampdoriano. Darò un premio in denaro alla squadra se batterà la Juventus: asfaltiamo la Juve e gli juventini (Sampdoria-Juventus in programma alla 29° giornata, ndr)".