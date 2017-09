Un attacco ironico al Milan. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio Radio del successo contro i rossoneri: "lI Milan ha speso duecento milioni sul mercato, ma contro di noi non ha mai tirato in porta: gli abbiamo fatto due belle zucche. Avevo pronosticato una nostra vittoria per 2-1, loro non hanno mai tirato in porta, altrimenti avrei azzeccato il risultato. Il Milan è una grande squadra, ma individualistica".



SCUDETTO - "Secondo me lo scudetto va al Napoli, se non lo vince quest'anno non lo vince più. Deve cogliere l'attimo. La Roma? È una grande squadra, ma si deve rimboccare le maniche: contro l'Atletico sarei sceso negli spogliatoi e avrei menato a tutti".