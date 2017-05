Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato del futuro dell'attaccante ceco Patrick Schick.



INTER E NON SOLO - "Schick? E’ un talento ed ha una clausola. C’è il Napoli che lo vuole e non solo: anche Juve e Roma lo vogliono, ma la Samp lo vuole tenere".



IL NAPOLI LO VUOLE - "De Laurentiis è grande e se mi chiama vuol dire che è interessato a Schick, ma vi assicuro che non è l’unico".



HA UNA CLAUSOLA - "Mi chiedo come mai solo Ferrero si è accorto di lui ed ha preso questo ragazzo. Gli ho dato fiducia e adesso me lo tengo stretto. Ha una clausola e vedremo cosa accadrà, ma è importante essere sereni. Abbiamo chiuso un bilancio in positivo e sono felice perché il lavoro paga sempre. Bisogna lavorare ed essere sereni”.