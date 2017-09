"Schick non voleva rimanere, altrimenti lo avrei tenuto un altro anno". Massimo Ferrero, intervistato da gazzetta.it, parla dell'affare Schick e del suo sogno di comprare la Roma. "Il problema di questi giocatori sono i procuratori, che li trattano come fossero opere d'arte, ma hanno solo 20 anni. Lo volevano tutti: Monaco, Psg, Juventus, Roma. In giallorosso potrà diventare un principino. Ma sarò onesto: senza il blocco del governo cinese oggi sarebbe all'Inter con Skriniar. Sono romano e romanista, sogno di comprare la Roma. Io farei l'ottavo Re e Totti l'Imperatore. Parlarne con Pallotta? Non si chiama Pallotta, ma Parlotta".