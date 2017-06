Riccardo Ferri ha parlato a Premium Sport delle voci di mercato che vorrebbero Borja Valero e Lucas Digne vicino all'Inter: ''Valero è un giocatore di qualità che a me è sempre piaciuto, ha quelle doti che all'Inter mancano e ha la personalità giusta per il centrocampo dei nerazzurri. Ha 32 anni ma mi sembra integro, corre molto, ha le caratteristiche giuste per dare qualità alla squadra. Anche Digne mi piace, non ha fatto una grandissima stagione ma anche lui è elemento di qualità''.