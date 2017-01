Riccardo Ferri, ex giocatore dell'Inter, ha parlato in un'intervista a Tutti Convocati di de Boer e Gagliardini: ''L'olandese non era in grado di comunicare e di dare una identità alla squadra. Gagliardini? Ha contribuito a far funzionare la squadra, ma l'Inter aveva già più equilibrio al suo arrivo. La sua qualità è di essere un ragazzo solido, non è una prima donna''.