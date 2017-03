, come per tutti i papà d'altronde. Ma per lui un po' di più, così come lo è un po' di più per tutti quei papà che hanno lottato e pregato, sofferto e infine gioito per la salute dei propri figli. Oggi è una giornata speciale per Bonucci, il calcio non conta. Sia che parta dal primo minuto o che rimanga in panchina, per una domenica il calcio non conta e conta poco pure la Juve.