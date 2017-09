Jones 5,5: limita i danni, per quel che può



Diks 4,5: il retropassaggio che concede il 2-0 al Napoli dimostra perché la Fiorentina l'ha ceduto in prestito



St Juste 5: scappa via cercando di difendere la porta ma con risultati evanescenti



Tapia 4,5: chiamato last minute in campo al posto di van der Heijden può poco di fronte al dirompente attacco azzurro (dal 77' Van Beek sv)



Haps 5: il meno peggio della difesa ma riesce ad esser concreto in poche circostanze



Amrabat 6: ha il merito di rendere meno amaro il parziale



El Ahmadi 5: troppo lo scollamento tra le linee per fungere da collante tra i reparti



Vilhena 4,5: ti aspetti qualche giocata in più da un eterno enfant prodige che, forse, resterà tale



Berghuis 6: ci mette tanta corsa e qualche buon numero, incide soprattutto nella ripresa (dall'85' Larsson sv)



Toornstra 4,5: sbaglia il calcio di rigore che avrebbe riaperto il match, coronando così una gara anonima (dal 69' Basacikoglu 5: non cambia la musica)



Boetius 5: ci prova a liberarsi, ma trovare gli spazi è impresa vana: solo qualche sprazzo a metà ripresa



All. Van Bronckhorst 4,5: il Feyenoord è decimato dalle assenze, ma il 4-2-3-1 iniziale è la mazzata finale sulle speranze di tenuta della sua squadra