Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! pic.twitter.com/SurU939kL4 — Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 settembre 2017

La EA Sports ha tanti nemici, calcistici, che neanche i pagellisti nelle giornate calde del fantacalcio... Dopolo scorso anno, che minacciava il passaggio a, rivale storico di, oggi arrivano le lamentele contro il celebre videogame di Benjamin, terzino sinistro passato in estate dal Monaco al Manchester City per 57 milioni di euro. Il laterale mancino, dopo aver visto il suo overall, valore complessivo, fissato a 78, ha twittato: "EA Sports, non avevate una tv lo scorso anno? 78, veramente?".