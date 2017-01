Un altro successo personale, figlio di un 2016 da incorniciare. Claudio Ranieri ha vinto il FIFA Men's Coach 2016, il premio per miglior allenatore dell'ultimo anno solare. Il tecnico romano è arrivato davanti a Zinedine Zidane del Real Madrid e Fernando Santos del Portogallo, i votanti lo hanno scelto per la storica impresa centrata con il Leicester, portato sul trono della Premier League contro ogni pronostico. "Ringrazio la mia famiglia, i tifosi e i miei giocatori, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Sono pazzo di felicità" sono state le parole dal palco di Zurigo. A ​premiare Ranieri è stato Diego Armando Maradona, nel giorno del suo grande riavvicinamento alla Fifa: "Più facile giocare che allenare, per me era come dormire o respirare, ma allenare è davvero complicato" ha detto il Pibe de Oro.