Una nuova rivoluzione in vista per il calciomercato. Dopo la riduzione della durata della finestra estiva dei trasferimenti, la Fifa sta prendendo in esame dei nuovi provvedimenti. Secondo quanto scrive France Football, infatti, negli ultimi mesi a Zurigo si è riunita una commissione composta da rappresentanti di FIFPro, Eca e proprio Fifa, con la presenza - tra gli altri - di Zvonimir Boban e Marco van Basten. Tra le misure in fase di studio, oltre alla riduzione delle rose, anche l'eliminazione dei prestiti.



ADDIO AI PRESTITI - Secondo l'organo di governo del calcio mondiale, dietro ai trasferimenti con questa formula si nascondono speculazioni economiche, soprattutto per quel che riguarda i giovani, con cui i club realizzano grandi plusvalenze. La rivista francese cita alcuni casi: su tutti la Juventus, che in questa stagione ha prestato ben 41 giocatori, prima in questa speciale classifica davanti a Udinese (27), Chelsea (22) e Manchester City (18).