La simulazione nel derby rischia di costare caro a Kevin Strootman. Giuseppe Pecoraro, capo della procura della Figc, ha deciso di prendere in mano la situazione e, stando a quanto rivelato da Ansa, entro la tarda mattinata di domani invierà al giudice sportivo la segnalazione per la prova tv nei confronti del centrocampista della Roma: l'episodio incriminato è quello del rigore concesso da Orsato per un presunto contatto tra Strootman e Wallace, che le immagini hanno prontamente smentito. L'olandese rischia dunque tra le due e le tre giornate di squalifica, che lo costringerebbero a saltare Milan e Juventus.



Non solo il caso Strootman, nel mirino del procuratore federale anche i due episodi di razzismo che hanno coinvolto Sulley Muntari del Pescara e Antonio Rudiger della Roma: saranno analizzati audio e video dellle due partite.