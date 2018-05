Oggi, più che mai, il calcio italiano è concentrato a Roma, dove alle 21 si giocherà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Proprio nella capitale è andato in scena, questo pomeriggio, un incontro importante per il futuro della Figc: il subcommissario Alessandro Costacurta ha visto nella sede di via Allegri Andrea Pirlo e Massimo Ambrosini.



I RUOLI - Secondo Sky Sport, Ambrosini dovrebbe assumere il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 21, mentre resta da definire la posizione di Pirlo, che dovrebbe avere un posto nello staff tecnico della Nazionale maggiore.