Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, ha parlato a margine del consiglio Uefa a Bratislava del prossimo commissario tecnico dell'Italia: "Non mi occupo direttamente del casting per il nuovo ct, ma ci vuole un'immagine credibile. In Italia una cosa che non manca sono i tecnici. I nomi sono quelli: Conte, Ranieri, Mancini, Di Biagio. Gattuso? Per me non è impossibile, sarebbe spendibile, ma da questo a dire che sarà il prossimo ct ne corre. Non c'è nessun gioco delle parti in ballo, il nome non è stato deciso".