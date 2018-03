Futuro tutto da scrivere per la Figc, che deve ancora decidere a chi affidare la Nazionale dopo le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Di questo ha parlato il commissario straordinario Roberto Fabbricini, a margine dell'assemblea dell'Eca di Roma: "Aspettiamo quest'ultima amichevole e lasciamo lavorare con serenità Di Biagio, che se lo merita. Dobbiamo avere grande serenità per prendere questa importante decisione. Conte? Se andrà al PSG non lo so, lo dicono i giornali. Allenatori come lui sono sotto contratto con dei club e non possiamo interferire ora, perché bisogna utilizzare una certa diplomazia internazionale, poi valuteremo la figura migliore che ci darà la sua disponibilità e comunque ci sono anche aspetti finanziari che hanno la necessità di essere rispettati".



SUL MONDIALE - "C'è stato un passaggio a vuoto dell'Italia come Nazionale con la mancata partecipazione al Mondiale, ma la passione attorno alla squadra, l'affetto e l'attenzione verso gli azzurri non si sono interrotti. Stasera penso sia un banco di prova importante per questa squadra. A Wembley ci saranno più di 80 mila spettatori, poi più avanti ci saranno le gare con Francia e Olanda, tutte avversarie leader in Europa. Ben venga l'impegno dei ragazzi, tutte queste gare saranno un banco di prova per tutti, comunque siamo fiduciosi anche perché abbiamo una Nazionale con molti giovani. Infantino dispiaciuto per l'assenza dell'Italia al Mondiale? Giustamente, la mancata partecipazione a Russia 2018 fa male al movimento calcistico internazionale, ma è il campo a parlare e siamo stati eliminati. Nelle due partite con la Svezia la fortuna non è stata dalla nostra parte, ma in fondo la fortuna bisogna anche meritarsela".



LA NUOVA FIGC - "Cosa pensano Ceferin e Infantino di questa nuova Figc? Tutti hanno la fiducia che questa federazione possa ripartire e riprendere un ottimo cammino di lavoro e risultati, ne sono tutti quanti convinti e soprattutto lo siamo anche noi. Vogliamo lavorare bene per ridare entro la fine dell'anno una governance alla federazione".