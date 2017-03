Ieri è stato il giorno della rielezione di Carlo Tavecchio alla presidenza della Figc. A meno di 24 ore di distanza, iniziano già a chiarirsi le prime mosse che l'ex numero uno della Lega nazionale dilettanti ha in mente. Tra queste anche una promozione per il commissario tecnico, Giampiero Ventura.



DOPPIO RUOLO - L'ex allenatore del Torino, infatti, non ricoprirà più solo l'incarico di ct, ma diventerà direttore tecnico di tutte le Nazionali, dalla maggiore a quelle giovanili. Un ruolo che Tavecchio la scorsa estate aveva pensato di affidare a Marcello Lippi, bloccato però dall'incompatibilità del suo ruolo con quello del figlio Davide, procuratore. Secondo il Corriere della Sera, quindi, la scelta è ricaduta su Ventura, che in questi primi mesi è riuscito a lavorare in maniera importante soprattutto con i giovani, organizzando già due stage a Coverciano.



RITOCCO ECONOMICO - Ieri Ventura è stato visto all'hotel Hilton di Fiumicino, dove si svolgeva l'elezione per il presidente federale, e più tardi si è spostato nella sede della Figc in via Allegri, per una riunione operativa. Ancora qualche giorno e arriverà ufficialmente la sua promozione, che prevederà anche un nuovo contratto e un piccolo ritocco economico. Il giorno dopo la sua conferma, Tavecchio si mette subito al lavoro.