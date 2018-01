Al termine dell'assemblea di Lega Serie A che doveva produrre un candidato da parte delle società di massima serie per la presidenza della FIGC, emergono indiscrezioni in merito a una clamorosa candidatura di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio avrebbe affermato in assemblea di poter contare sull'appoggio di 11 club di serie A, pur non presentando il documento con le firme. I club della massima categoria del calcio italiano restano tuttavia spaccati, tanto che non sono stati in grado di produrre un nome condiviso.