Intervenuto ai microfoni di Radio 1, Damiano Tommasi ha iniziato a illustrare i punti del suo programma da candidato presidente della Figc. "Tra le proposte, quella da raggiungere in tempi più brevi è la costituzione delle seconde squadre, le cosiddette squadre B. E' già circolata in qualche documento federale - ha svelato il presidente dell'Aic - l'ipotesi di seconde squadre in sostituzione delle squadre di Lega Pro che non vengono ammesse al campionato. Credo sia uno dei progetti da fare sin da subito, coinvolgendo le società di serie A che sono interessate".