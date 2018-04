L'ex calciatore dell'Inter Luis Figo ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni di Sky Sport. Molti i temi affrontati, tra i quali anche il futuro di Mauro Icardi: "Se è pronto per il Real? I grandi giocatori come lui si adattano a qualsiasi situazione, hanno le qualità per giocare in qualsiasi squadra. Il suo futuro dipende dal progetto Inter e dalla condizione finanziaria della società, nonché dalla volontà del giocatore".



Il portoghese sottolinea poi come sia importante il raggiungimento della Champions League per la squadra nerazzurra: "Diventa fondamentale raggiungere la qualificazione, perché l'Inter è ormai da troppi anni fuori dalla Champions e non è positivo".



Non solo Inter, non solo Icardi. Figo ha parlato anche dell'esclusione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Russia: "È dura, sia per i tifosi che per le società. E per il calcio in generale: non siamo abituati a un campionato del mondo senza Italia. Però questa credo sia una lezione che può servire per il futuro, per non tornare a ripetere gli errori che sono costati l'esclusione agli azzurri", ha concluso l'ex giocatore.