"Cosa succede?".







Un'amichevole di gala si trasforma in una notte da incubo per l': finisce male, malissimo la partita di Madrid per l'Albiceleste, cheorfana die poggiata tutta sulle spalle di, travolta dalle Furie Rosse. Il primo tempo si chiude sul 2-1 solo grazie alla zuccata di, la ripresa è uno scempio: 4 gol subiti, due addirittura in un minuto da Iago Aspas e Isco, migliore in campo e autore di una tripletta. Difesa da censurare e nervi che saltano, con un accenno di rissa nel finale tra Sergio Ramos (alla 150esima con la maglia della nazionale spagnola) e Otamendi del Manchester City): l'immagine della sconfitta è quella di Sampaoli, accasciato nella sua seggiola in panchina, inerme contro quanto accade sul campo del Wanda Metropolitano, tormentato dai dubbi.- Uno di questi, probabilmente, riguarda le scelte per le convocazioni in attacco: vero che i sei gol subiti fanno puntare il dito contro la retroguardia, ma la produzione offensiva è stata nulla,, a cui solo il palo ha negato la doppietta personale. Pur senza l'acciaccato Messi, troppo poco per una squadra che per stessa ammissione del suo ct è una delle principali candidate alla vittoria del Mondiale in Russia: a deludere infatti sono le alternative,non incidono (Perotti e Correa restano in panchina),non porta nulla in più dalla panchina come anche il prossimo nerazzurro, che rileva senza successo Higuain. Tornano come un boomerang quindi le perplessità per le mancate convocazioni die, soprattutto,. Non per una differenza di valore ma per questione di posizione in campo, perché se il centravanti dell'Inter avrebbe potuto dare fiato al Pipita,("Lui nella Juventus gioca come me, cerchiamo gli stessi spazi in campo"). Sorprende dunque che in una sfida così prestigiosa e delicata in avvicinamento al Mondiale, per quanto amichevole, Sampaoli abbia voluto rinunciare a due pedine preziose e che in un momento di necessità, con la stella della squadra ko, avrebbero potuto dire la loro: materiale per alimentare le polemiche, la perplessità dei tifosi è tutta sul volto di Lionel Messi che al sesto gol si affaccia dalle tribune e guarda la panchina dell'Argentina con uno sguardo chiaro.