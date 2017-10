Antoine Griezmann non era vicino al Manchester United, lo ha solo usato per avere più soldi dall'Atletico Madrid. Ne è sicuro il compagno di squadra Filipe Luis, che a El Mundo spiega: "Griezmann è un ragazzo che parla chiaro. Spesso i giocatori parlano quando credono di non essere pagati quando valgono. Allora guadagnano attenzione, avrebbe avuto molte offerte da tante squadre. Un giocatore della sua caratura vuole essere tra i più grandi in termini di contratto e valutazione. E' giusto, visto che sta facendo alla grande. Alla fine, nonostante tutte le chiacchiere su altre squadre, ha sempre voluto restare qui, è felice".