La decima e ultima Confederations Cup della storia va alla Germania: i campioni del Mondo sconfiggono per 1-0 i campioni di Sudamerica del Cile, che avevano eliminato in semifinale il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Questa sera alle 20, nel match per stabilire la vincente del trofeo del 2017, propedeutico alla Coppa del Mondo che si terrà l'anno prossimo sempre in Russia, hanno trionfato i tedeschi, grazie al gol di Stindl su splendido assist di Werner che approfitta del marchiano errore in uscita di Diaz. Nella cornice della Zenit Arena di San Pietroburgo, la squadra di Pizzi e quella di Low si sono ritrovate di fronte, dopo la prima fase nella quale si erano trovate nel girone assieme e si erano affrontate in un match terminato 1-1. Per la Germania, si tratta della prima volta: non solo, si è trattato anche della prima finale, sia per europei che sudamericani. Altra delusione dagli arbitri e dal VAR: il fischietto serbo non espelle il cileno Jara per un brutto colpo a Werner, dopo aver persino rivisto l'azione alla moviola. Guanto d'oro di miglior portiere al cileno Bravo, scarpa d'oro di capocannoniere al tedesco Werner, pallone d'oro di miglior giocatore a Draxler.





Finale, 20 Zenit Arena (San Pietroburgo): Cile-Germania 0-1

20' Stindl (G)





LA CRONACA:





SECONDO TEMPO



95' Ultimo tentativo per Sanchez, su punizione: ter Stegen neutralizza.



92' Ammonito anche Rudy, per fallo su Vidal.



90' Ammonito Emre Can, per scorrettezze nei confronti dei cileni, e Bravo, per proteste.



88' Colpo di testa di Draxler su cross di Kimmich: facile per Bravo.



84' Occasione clamorosa per il Cile: Puch anticipa ter Stegen in uscita e mette il pallone al limite dell'area piccola, ma Sagal spara alto a porta libera.



81' Aranguiz ci prova dalla distanza, ter Stegen neutralizza.



79' Cambio Germania: fuori Werner, dentro Emre Can.



75' Proteste eccessive di Vargas che invoca l'ausilio del VAR per un possibile rigore su Sanchez, ammonizione per lui.



74' Conclusione insidiosa di Vargas, ter Stegen blocca.



65' Episodio da moviola: Jara rifila una gomitata a un giocatore tedesco, l'arbitro ricorre al VAR e assegna il giallo, ma l'intervento era da rosso diretto.



59' Accenno di rissa tra Kimmich e Vidal: cartellino giallo per entrambi.



46' Inizia il secondo tempo, nessun cambio nelle due formazioni.





PRIMO TEMPO



45' Niente recupero, fine primo tempo. 1-0 Germania.



44' Occasione sprecata da Goretzka: il centrocampista viene servito a tu per tu col portiere da Draxler, ma spara addosso a Bravo.



20' GOL DELLA GERMANIA! I cileni attaccano, i tedeschi segnano: Stindl interrompe la sofferenza su un errore di Marcelo Diaz, in fase di disimpegno da ultimo uomo. Splendido l'assist di Werner, che recupera palla e serve il compagno, a porta spalancata.



17' Ancora Cile, ancora ter Stegen: doppio miracolo del portiere tedesco, su Aranguiz e su Vargas.



12' Cile ancora vicino al vantaggio: bel tiro di Vargas da fuori area, para ter Stegen.



4' Subito pericoloso il Cile, prima con Aranguiz, poi con Vidal: il portiere tedesco ter Stegen respinge il tiro da pochi passi dell'ex Juventus.





LE FORMAZIONI:



CILE (4-3-3): Bravo; Isla, Jara, Medel, Beausejour; Vidal, Diaz (dal 53 L. Valencia), Hernandez; Aranguiz (dall'81' Sagal), Vargas (dall'81' Puch), Sanchez. All. Pizzi.



GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Rudiger, Mustafi, Ginter, Hector; Rudy, Kimmich; Goretzka (dal 91' Sule), Stindl, Draxler, Werner (dal 79' Can). All. Low.