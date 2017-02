È la squadra che ha vinto più volte il titolo, conquistando sette delle otto finali disputate. Nonostante questo, l’Egitto dovrà impegnarsi contro il Camerun per portare a casa l’ottavo trionfo in Coppa d’Africa: lo dicono i bookmaker, che per la sfida di domani danno sì in vantaggio Salah e compagni, ma a un corposo 2,60. Sarebbe la quinta vittoria di fila sugli avversari, ma sul tabellone Microgame la forbice è ridottissima sia sul pareggio al 90’ (2,60), sia sul «2», offerto a 3 volte la posta. D’altronde, entrambe le squadre arrivano da un lunghissimo periodo di imbattibilità: l’Egitto non cede dallo scorso ottobre, i Leoni non perdono addirittura da maggio 2016.