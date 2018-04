Tutto è pronto per la finale di Coppa Italia Primavera: sono Milan e Torino le due finaliste dell'edizione 2017-18. La gara di andata è in programma questa sera alle 20.30 presso lo Stadio Filadelfia del capoluogo piemontese, mentre il ritorno è in programma venerdì 13 aprile alle 20.30 presso lo Stadio San Siro di Milano.



IL CAMMINO - I rossoneri in semifinale hanno superato l’Atalanta in un doppio confronto che ha visto Dias e compagni imporsi per 2-0 nella sfida di andata e per 3-2 nel ritorno. Decisiva la vittoria per 2-1 del Torino contro la Roma per assicurare ai granata il passaggio del turno e la conquista del pass per l’ultimo atto della competizione nazionale, vinta nel 2017 dalla Roma. Il Milan ha vinto l'ultima volta nel 2010, mentre i granata addirittura nel 1999. I tecnici Lupi e Coppitelli mandano in campo la migliore formazione possibile: il tecnico del Toro deve rinunciare all'infortunato Millico e allos qualificato Kone, mentre i rossoneri hanno a disposizione tutta la rosa.



I PRECEDENTI - Il Milan vuole un trofeo che in bacheca manca dalla stagione 2009-10: allora allenato da Giovanni Stroppa, ora tecnico del Foggia, pareggiava 1-1 la finale d'andata contro il Palermo di Pergolizzi. mentre all ritorno, a San Siro, ci pensò Simone Verdi ad aprire le danze, prima del raddoppio di Zigoni. La prima Coppa Italia di categoria, invece, arrivò nella stagione 1984-85: rossoneri allenati da Fabio Capello e guidati in campo da due giovani di belle speranze, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta, vinsero 1-0 l'andata, a Rogoredo, contro il Torino e persero il ritorno per un gol di Comi al ritorno al Filadelfia (arbitrato da Pierluigi Collina), ma riuscirono a sconfiggere i granata dal dischetto. Ora sarà, ancora una volta, Milan-Torino.



h 20.30 Stadio Filadelfia, Torino: Torino-Milan LIVE



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Torino: Coppola, Gilli, Fiordaliso, Burnham, D'Alena, Borello, Oukhadda, Butic, Rauti, Capone.



Panchina: Zanellati, Gemello, Samké, Bianchi, Celeghin, De Angelis, Ruggiero, Panaioli, Leveque, Filinksy, Bianchi, Valerio.



Milan: Guarnone, Bellanova, Torrasi, Gabbia, Pobega, Tsadjout, Dias, El Hilali, Mastour, Bellodi, Campeol.



Panchina: Cavaliere, Sportelli, Forte, Bargiel, Capanni, Larsen, Sanchez, Brescianini, Finessi, Negri, Chiarparin, Bianchi.



LA CRONACA:



1' - Partiti, è iniziata l'andata della Finale di TIm Cup