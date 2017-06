Parma favorito, ma attenzione alla possibilità di supplementari e rigori nella finale dei playoff di Lega Pro in programma domani. Per la sfida contro l’Alessandria, con la Serie B in palio, quote e scommettitori puntano sui gialloblù con un occhio di riguardo per la «X» al 90’: il Parma la spunta a 2,10 sul tabellone 888sport.it. I grigi rispondono a 3,30, mentre il pareggio al termine dei minuti regolamentari è a quota 3,10. Perfettamente in bilico le previsioni su Goal/No Goal: tutti e due sono a 1,85, anche se il bilancio del campionato e delle ultime partite è tutto per una partita con almeno una rete per parte, visto che di fronte si trovano due dei migliori attacchi di Lega Pro (55 per il Parma e 64 per l’Alessandria).