Questo pomeriggio è andato in scena l'atto finale del campionato Primavera 2016/2017, la sfida per il primo posto tra Fiorentina e Inter, in programma alle 18 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio del Sassuolo: termina 2-1 per i nerazzurri con le reti del difensore belga Vanheusden e dell'attaccante italiano Pinamonti, inutile il rigore viola realizzato da Sottil. Juventus e Roma sono state eliminate in semifinale della Final Eight rispettivamente da viola e nerazzurri: le squadre di Guidi e Vecchi si sono date battaglia per diventare Campioni d'Italia per la categoria giovanile. La Fiorentina non trova il suo quarto titolo primavera: l'ultimo è arrivato addirittura nel lontano 1983. L'Inter raggiunge la Roma al secondo posto per vittorie, a quota otto (in testa il Torino con nove): il settimo successo era arrivato nel 2012, ai danni della Lazio. Grande prova di Andrea Pinamonti, classe '99 dell'Inter, tra i migliori marcatori del campionato Primavera regolare e prossimo al salto definitivo in prima squadra, visto che ha da poco firmato il primo contratto professionista, dopo aver esordito nel corso del 2016/2017, con la storica prima rete in Europa League a 17 anni: per lui 19 reti in questa stagione. Male nella Fiorentina invece il 18enne Jan Mlakar, gioiello scovato da Corvino e Antognoni: punta centrale, ha giocato venti minuti in Serie A e aveva segnato ben dodici reti nel campionato Primavera 2016/2017. L'Inter giocherà la Champions League dei giovani, la Youth League 2017/2018: Fiorentina o Inter si uniranno alla Juventus e alla Roma giovanili, quest'ultime già qualificate in virtù dei risultati delle prime squadre. In tribuna, oltre al ds nerazzurro Piero Ausilio, anche Stefano Pioli, ex allenatore dell'Inter attualmente sulla panchina della Fiorentina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



FIORENTINA (4-3-3): 12 Cerofolini; 5 Mosti, 17 Illanes, 4 Chrzanowski, 29 Pinto (dal 46' 3 Ranieri); 27 Trovato (dall'82 14 Caso), 8 Diakhate, 10 Castrovilli; 26 Perez, 9 Mlakar (dal 62' 18 Gori), 7 Sottil. A disposizione: 1 Satalino, 12 Ghidotti, 6 Militari, 16 Ferigra, 19 Faye, 20 Maganjic, 21 Marozzi, 23 Benedetti, 25 Meli.

Allenatore: Federico Guidi



INTER (4-2-3-1): 1 Di Gregorio; 13 Mattioli, 5 Gravillon, 6 Vanheusden, 3 Cagnano; 4 Carraro, 14 Awua; 8 Emmers (dall'82 10 Danso), 18 Rover (dal 57' 7 Bakayoko), 22 Rivas; 9 Pinamonti. A disposizione: 12 Mangano, 2 Valietti, 11 Belkheir, 16 Bollini, 17 Butic, 19 Lombardoni, 20 Mutton, 21 Dekic, 23 Sala, 24 Putzolu.

Allenatore: Stefano Vecchi





h 18 Mapei Stadium: Fiorentina-Inter 1-2

18' Vanheusden (I), 67' Pinamonti (I), 76' Sottil (F).





CRONACA



76' - GOL DELLA FIORENTINA, con Riccardo SOTTIL su calcio di rigore, concesso per un fallo di Awua sullo stesso Sottil.



67' GOL DELL'INTER, segna l'attaccante Andrea PINAMONTI, al 19esimo centro stagionale (16 in campionato, 2 in Coppa Italia e quello di stasera). Bakayoko scarica per Emmers, che crossa per l'arciere trentino classe '99: colpo di testa imperioso, nulla da fare per Cerofolini.



18' - GOL DELL'INTER, segna il difensofre belga Zinho VANHEUSDEN! Colpo di testa vincente sul secondo palo da corner.





ALBO D'ORO CAMPIONATO PRIMAVERA:



2016/2017 INTER

2015/2016 ROMA

2014/2015 TORINO

2013/2014 CHIEVO

2012/2013 LAZIO