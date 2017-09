Fabio Borini, il tuttofare del Milan. Esterno sinistro o destro, seconda punta e all'occorrenza anche prima. Il Pirata è arrivato in rossonero proprio per questo, per la sua duttilità e la sua applicazione maniacale a tutto quello che gli viene richiesto. Ieri ha messo la firma nella vittoria con il Rijeka, propiziando la prima rete di Andrè Silva e servendo un cioccolatino solo da scartare a Cutrone per il gol che ha regalato una vittoria pesante ai rossoneri.



SOFFIATO ALLA LAZIO - Storie di calciomercato, Borini poteva tornare a Roma dopo la sua esperienza in giallorosso nella stagione 2011/2012. Lo voleva fortemente Simone Inzaghi per la sua Lazio, un desiderio forte. I due avevano avuto più di un contatto telefonico, il tecnico biancoceleste era pronto a raggiungere Fabio nella sua casa di Ibiza, dove stava trascorrendo le vacanze estive, per convincerlo. Nel frattempo Tare lavorava ai fianchi del Sunderland, cercando di abbassare il prezzo del cartellino ritenuto eccessivo. Una leggera esitazione costata cara, perchè nel frattempo il Milan è piombato sull'attaccante classe 1991.



PROMESSA DI MIRABELLI - Siamo ai primi di giugno, squilla il telefono di Borini. Dall'altra parte della cornetta c'è Massimiliano Mirabelli, il nuovo direttore sportivo del Milan. Il morale del Pirata non era dei migliori, con la retrocessione del suo Sunderland in Premiership e un futuro ancora tutto da scrivere. Ma si sa, una telefonata può cambiarti la vita. Nel suo caso, quella professionale: 'Fabio aspetta qualche giorno, ti voglio portare con me al Milan, ma devi aspettare'. Passano due settimane, la Lazio non affonda il colpo. Borini prende un aereo da Ibiza ma direzione Milano e non Roma. Marco Fassone chiude l'operazione con gli inglesi per un prestito oneroso a 1 milione di euro con l'obbligo di riscatto per ulteriori 5 milioni. Al giocatore un contratto da paperone, 2,5 milioni a stagione in nome di una promessa mantenuta, con buona pace di Simone Inzaghi e della Lazio.