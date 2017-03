Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Ricordate la bella spadista Antonella Fiordelisi e il suo stratosferico 'lato B'?Colei che a detta di tutti è la ragazza più sexy e promettente della scherma italiana, in realtà è finita sulle copertine non tanto per le sue imprese sportive, che (diciamoci la verità) non hanno mai così tanto impressionato, bensì per l'alterco (o presunto tale) avuto a gennaio con il bianconero Gonzalo Higuain.



La giovane aveva reso pubblica, mostrandosi alquanto infastidita, una chat privata con l'attaccante in cui lui le chiedeva di vedere le foto del suo 'lato B'. Poi, però, la stessa Antonella aveva smentito la maliziosa richiesta del Pipita: si sarà forse accorta solo in quel momento che il proprio profilo Instagram era visibile a tutti e che il suo 'lato B' campeggiava già in bella vista, cosa che rendeva alquanto inutile la domanda dell'argentino? Misteri social...

Fatto sta che da allora la Fiordelisi è diventata 'famosa'.

E' stata attesa a Pitti, dove ha rilasciato interviste e sfoderato sorrisi e perfino la D'Urso l'ha voluta al centro del suo salotto per spettegolare di gossip e fare luce sulla chat dello scandalo, che tanta fortuna le ha portato - se la Federscherma non ha gradito poco importa - per non parlare dei tanti followers accaparrati nel frattempo sui social, dove è diventata una vera star.

Insomma, la 'lite' con il Pipita è stata provvidenziale e la popolarità ha bussato alla porta!



Dulcis in fundo, domenica scorsa è approdata come ospite alla Domenica Sportiva.

Oltre ad incantare con il suo indiscusso bel visino, questa volta Antonella ha svelato a tutti non particolari gossippari, ma la sua fede calcistica: è una tifosa della Salernitana, la squadra della città che le ha dato i natali. Inoltre ha voluto render note le sue future ambizioni (la scherma del resto non è eterna) raccontando che le piacerebbe tanto vedersi impegnata in una carriera televisiva.

Che abbia trovato la sua vera strada? I numeri sembrano non mancarle, auguri!

