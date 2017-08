Una scheggia impazzita, ricalcando la strabordante potenza con cui il suo nome è piombato ieri nelle viscere di un calciomercato che procede a stento per i motivi più disparati. Emre Mor è nato e cresciuto in Danimarca, si è messo in mostra con la Turchia, nazionale della quale possiede il passaporto, e potrebbe definitivamente esplodere sulle rive dell'Arno. La Fiorentina, il primo passo, lo ha già percorso, si dice tanto concretamente da aver fatto saltare la trattativa per il prestito del calciatore dal Borussia Dortmund al Liverpool.



L'EREDE DELLA TREQUARTI - Federico Chiesa da una parte, Emre Mor dall'altra: Pantaleo Corvino sembra immaginarsi così i compagni di reparto di Riccardo Saponara. Inoltre, viste le difficoltà per arrivare a Matteo Politano, pista non tramontata ma al momento in salita, le quotazioni del turco sarebbero in rialzo. Firenze lo ha scoperto in queste ore, già pronta ad accoglierlo con entusiasmo. I viola hanno offerto dodici milioni di euro, un colpo che risolleverebbe entusiasmo della piazza e tasso tecnico della squadra. Sono questi gli arrivi che servono, quelli che dimostrano la volontà di continuare a lottare con ambizione.



L'INVESTITURA DI TERIM - Era il 2016. Mor ha diciotto anni e da poco ha scelto la Turchia, dopo aver giocato con quasi tutte le selezioni giovanili danesi. L'Imperatore Fatih Terim, alla guida della Nazionale anatolica, lo porta in Francia per gli Europei, dove esordisce e si fa conoscere al grande pubblico. Il Borussia Dortmund era piombato su di lui qualche giorno prima dell'inizio della rassegna continentale, convinto dalle prestazioni dell'esterno con la maglia del Nordsjælland. Seconda linea in giallonero, nella scorsa stagione ha raccolto tredici presenze - di cui cinque da titolare - in Bundesliga, alle quali si sommano le tre in Champions League. Le statistiche parlano anche di una rete e due assist in campionato.



PROFILO DI SPESSORE - Classe 1997, padre turco e madre macedone, Emre Mor rappresenterebbe un elemento di valore per la Fiorentina. Giovane, ma con buona esperienza e qualità. Una linfa per la nuova formazione di Stefano Pioli, una possibilità per rilanciare una squadra che ha perso i pezzi più importanti nel giro di un mese. Velocità, tecnica e imprevedibilità, dall'alto dei suoi centosessantotto centimetri. L'operazione per portarlo a Firenze è in stato avanzato, nonostante dalla società filtri un profilo basso. D'obbligo, talvolta, in questi casi.

- Emre Mor non basta. La Fiorentina dovrà rivoluzionarsi e, per farlo, comprare ancora. Rimanere competitivi, alla luce delle numerose - e naturali - perdite, è un compito arduo.. Il campionato inizia tra venti giorni, Pioli sta plasmando una squadra consapevole che molti elementi attuali non faranno parte dell'undici titolare futuro. Centrocampisti, trequartisti e attaccanti, forse anche un difensore: la lista della spesa è lunga. Intanto Corvino prova a piazzare il colpo Mor.