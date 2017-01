La Fiorentina si assicura per i prossimi 18 mesi le prestazioni di Marco Sportiello. Il portiere dell’Atalanta arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto a 6 milioni , zampata superba del d.g. dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, forse già oggi, al più tardi domani, le visite mediche e la firma del contratto. I viola avevano provato a prendere Sportiello già negli ultimi due giorni del mercato estivo, salvo poi dover rimandare il tutto. Dovrebbe parallelamente lasciare Firenze, in prestito, Lezzerini. Su di lui Vicenza (in pole) e Avellino. Sempre in ambito portieri non è certo tramontata la pista Benoit Costil, estremo del Rennes in scadenza di contratto a giugno. Ovviamente trattativa legata all’eventuale cessione di Tatarusanu nella prossima estate. Intanto la viola si godrà Sportiello , che proverà a fare concorrenza da subito al portiere romeno.