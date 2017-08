Due sconfitte su due. A Firenze non si viveva una partenza così da 11 anni: era il 2006-07. Stefano Pioli si trova tra le mani una squadra svuotata dei pezzi più pregiati, quello che temevano i tifosi viola si è verificato, la strada si annuncia in salita. I tifosi, per adesso, sostengono la squadra. La contestazione che aveva chiuso la stagione passata è stata messa da parte. Intanto, però, la fiducia è quasi ai minimi storici: gli abbonati ufficiali sono 16.568, meno della stagione in C2 (16.648), quasi 3.500 in meno del 2016-17.