Archiviata la batosta contro la Sampdoria, la Fiorentina può pensare al mercato, grazie proprio al giocatore che è rimasto qualche giorno in più a Firenze per ovviare all'assenza dello squalificato Veretout in vista della gara contro il genovesi. Carlos Sanchez, con i blucerchiati, ha pure segnato. Adesso, la valigia già pronta e in procinto di imbarcarsi verso la Spagna, sbloccando le negoziazioni. Tomas Soucek dello Slavia Praga è la prima alternativa: Pantaleo Corvino e Carlos Freitas lavorano, le operazioni posso aprirsi. Forse.