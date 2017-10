, agente dell'esterno della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del trasferimento del suo assistito dall'Empoli in viola: "Avevamo già l'accordo con la Sampdoria e doveva andare lì. Poi dopo la gara contro la stessa Samp, mi ha chiamato Corvino nella notte e in venti minuti abbiamo trovato l'accordo per portarlo a Firenze. La Fiorentina è una squadra importante e dopo ciò che era accaduto con Sepe, avevo voglia di portare altri giocatori a Firenze per riscattare quanto era accaduto in precedenza".