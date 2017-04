Cristian Tello, esterno offensivo della Fiorentina ma di proprietà del Barcellona, resterà in viola? Pantaleo Corvino incontrerà l'agente del giocatore, Maria Orobitg, che nel frattempo parla a La Nazione: "La Fiorentina deve decidere se esercitare l’opzione di acquisto ad un prezzo fissato . Non sono né ottimista né pessimista. Ho ricevuto alcune chiamate di interessamento da alcuni club europei e anche da uno italiano. Nel caso in cui Fiorentina e Barcellona non trovino un accordo, tornerà al Barca con cui ha un contratto. Tello è felice alla Fiorentina e sarebbe contento di poter continuare a giocare a Firenze".